Какие квартиры могут себе позволить украинцы

Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья. Фото: unsplash

В конце прошлого года 80% потенциальных покупателей квартир в Киеве интересовались недвижимостью на первичном рынке.

Среди квартир в новостройках высоким спросом пользовалось жилье в ценовом диапазоне до $30 тыс. с долей запросов 40%, пишет "СтройОбзор".

По данным издания, на втором месте находилось жилье в диапазоне от $50 тыс. до $70 тыс. с долей 25% от общего количества запросов. Жильем с ценой $30 тыс. - $50 тыс. интересовались 20% работодателей.

"Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 43%. 39% запросов были сосредоточены в категории однокомнатных. Трехкомнатными квартирами интересовались 17% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки", - объясняют аналитики.

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Больше всего покупатели интересовались квартирами площадью от 50 кв. м до 80 кв. м. Доля таких запросов составляет 47% от общего количества. 24% искали квартиры от 35 кв. м до 50 кв. м. Квартиры до 35 кв. м интересуют 19%. Процент запросов на жилье площадью от 80 кв. м составил 10%.

С 1 марта для украинцев станет доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно оформить на срок до 20 лет. Минимальный 1-й взнос составит 15% стоимости жилья.