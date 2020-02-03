Какие квартиры арендуют чаще всего

Чаще всего в январе для аренды искали квартиры площадью 50-70 м². Фото: Антикор

В январе дешевле всего сдали однокомнатную квартиру площадью 44 м² на ул. Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе. Стоила аренда 6500 грн.

В начале 2020-го наибольший спрос был на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах столицы. В то же время арендаторы активизировались после новогодних праздников - преимущественно с 10 января, передает АН "Благовіст".

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Чаще всего в январе искали квартиры площадью 50-70 м².

Наибольший спрос был на жилье в новостройках. Особый интерес был к квартирам, которые впервые сдают в аренду.

Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В больших городах в основном снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.