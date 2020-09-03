Какие грузовые авто чаще всего покупали в августе

Спрос на белорусские грузовики МАЗ вырос на 21%. Фото: unsplash.com

В августе украинский парк новых грузовых и спецавтомобилей пополнили 1106 новых машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 2%.

Среди новых коммерческих авто в прошлом месяце наибольшим спросом пользовались автомобили Fiat, которые охватили четверть этого сегмента автомобильного рынка. Эта марка в 1,9 раза улучшила свой результат годичной давности, продав за месяц 276 машин, сообщает Укравтопром.

На втором месте – Ford, 107 авто. Регистрации машин этой марки увеличились на 29% по сравнению с августом 2019 года. На 28% выросли продажи в Peugeot – 97 автомобилей. Спрос на белорусские грузовики МАЗ вырос на 21% – 92 авто. Замыкает рейтинг Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера. Это на 79% больше, чем в прошлогоднем августе.

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Всего за 8 месяцев текущего года зарегистрировали почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с июлем спрос на новые авто снизился на 17%.