Какие банки первыми должны снизить ставки по кредитам

С 13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Фото: ТСН

Государственные банки медленно снижают проценты по кредитам.

"Банки, особенно государственные, слишком медленно реагируют на решения по монетарной политике. Речь идет, например, об изменении учетной ставки Национальным банком", - сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации отчета о финансовой стабильности.

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Государственные банки занимают подавляющее большинство банковского рынка. Поэтому снижение ставок по кредитам именно ими - важно.

"Со снижением учетной ставки у банков будут сокращаться возможности зарабатывать на разнице в ставках по депозитам и кредитам", - добавила Рожкова.

С 13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5%. Это связано с меньшими темпами роста цен. Так, в годовом измерении инфляция с 6,5% в октябре замедлилась до 5,1% в ноябре. В месячном измерении цены выросли всего на 0,1%. Этому способствовало укрепление курса национальной валюты, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.