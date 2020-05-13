Какая основная задача НБУ во время кризиса

По словам главы НБУ, ликвидность банков более 200 млрд грн и им не нужны дополнительные деньги для кредитования. Фото: Facebook НБУ

Для быстрого восстановления экономики после карантина, Национальный банк Украины планирует продолжать свою политику во время кризиса.

Последние 3-4 года деятельность НБУ была направлена ​​на сохранение макрофинансовой стабильности, об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал во время отчета в Верховной Раде, передает РБК-Україна.

"Мы сегодня имеем оздоровленную живую банковскую систему", - сказал он.

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По словам главы НБУ, ликвидность банков более 200 млрд грн и им не нужны дополнительные деньги для кредитования. Низкая инфляция и снижение учетной ставки способствовали снижению стоимости кредитов, которые банки могут направлять на поддержку бизнеса и экономики.

"Основная задача, которая стоит перед банковской системой после завершения карантина, когда мы постепенно начнем выходить из кризиса, поддержать предприятия, чтобы экономика быстро восстановилась и падение ВВП было как можно меньше", - заявил он.

В январе-марте украинская экономика сократилась на 1,2%. За первые 2 месяца 2020-го ВВП сократился на 0,2%. Однако в марте падение ускорилось, как и прогнозировали ранее.