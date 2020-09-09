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среда, 09 сентября 2020 14:04

Как защититься от коллекторов: объяснение Нацбанка

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Коллекторы, которые звонят и запугивают заемщиков, нарушают законодательство, пояснили в Нацбанке.

Жертвам коллекторов нужно обратиться в соответствующую компанию с письменной жалобой, сообщить Национальный банк и уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Также обратиться в суд. Если коллекторы угрожают, об этом следует сообщить правоохранителей, сообщили в пресс-службе регулятора.

Автор: НБУ
  Коллекторы могут только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.
Коллекторы могут только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.

Коллекторы не имеют права использовать без согласия заемщика его конфеденциальной данные - номер телефона и домашний адрес.

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Кроме того, коллекторы, которые угрожает принудительно взыскать долг, нарушают законодательство. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры.

Коллекторы могут только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.

Нацбанк планирует создать реестр коллекторских компаний и установить требования к соблюдению ими этического поведения с должниками.

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