Как за 10 лет догнать Польшу

Андрей Новак: Темпы роста должны быть не менее 5 процентов ВВП в год Фото: Сергей Старостенко

Президент Владимир Зеленский обещал рост экономики на 5%, хотя в бюджете заложен показатель в 3,3%.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Премьер пообещал еще лучший вариант - 40 процентов за 5 лет. Это около 6-7 процентов в год. Ребята посоревновались в процентах. А в конце полностью перенесли этот показатель по бюджетной резолюции прошлого правительства", - кажа эксперт.

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По его словам, Украине нужен комплекс мер.

"Чтобы догнать Польшу за 10 лет, при том, что она не будет стоять на месте, нам надо ежегодно расти на 12-15 процентов. И это не фантастика. В 2003-м было 12,15 процентов ВВП. Чтобы мы чувствовали улучшение жизни, ежегодные темпы роста должны быть не менее 5 процентов. 6-7 процентов - сможем заметить в своих карманах. 2-4 - никто не почувствует. Если хотим иметь 6-7 процентов роста, надо 6-7 миллиардов долларов в год прямых иностранных инвестиций в страну. За 2018 имели 2 миллиарда. То есть нужно увеличить поступления в страну в три раза. Сделать это за год невозможно. В экономике так быстро, как в политике, изменения не происходят. Надо очень много комплексных мероприятий. Одним законом или постановлением Кабмина ничего не изменишь", - добавляет экономист.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.