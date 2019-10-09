Как вывести зарплаты "из тени": мнения экспертов

Поступления единого социального взноса ежегодно растут на 20-30%. Фото: Depositphotos

Штрафы как стимул выйти "из тени" работают в экономиках с четкими правилами игры между государством и налогоплательщиками. В нестабильных экономиках они не действуют, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Штрафы однозначно надо снижать. Однако вывести зарплаты "из тени" таким образом не удастся. Надо сокращать налог на прибыль, отменять военный сбор, снижать единый социальный взнос. Проводить широкий фискальный маневр", - объясняет финансист.

Поступления единого социального взноса ежегодно растут на 20-30%.

"Это происходит за счет роста доходов в легальном секторе экономики. Работодатели пересчитывают заплати из-за подорожания рыночных услуг. Однако детенизация рынка труда проходит крайне медленно. До сих пор имеем неофициально трудоустроенных людей. Работодатели официально преимущественно выплачивают "минималку". Остальные дают "в конверте", - отмечает Кущ.

Предпринимателям надо четкие гарантии, что законодательство не будут менять не менее 5 лет, добавляет он. Сегодня имеем абсолютно неэффективную систему предпринимательства в стране. Бизнес не знает, чего ожидать через год-два.

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"Кодекс законов о труде надо пересматривать не только в направлении размера штрафов. Большинство норм устаревшие. Не дают работать как бизнесу, так и не защищают работников. Например, большинство не может обжаловать решение об увольнении. Но чиновники, прокуроры, правоохранители через суд успешно возобновляются на должностях", - говорит глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

По его словам, надо сократить количество праздников минимум на три дня. Тогда экономика страны ежегодно дополнительно будет расти на 1%.

"7% украинцев рассчитывают, что смогут жить на государственную пенсию. То есть они готовы получать зарплату с уплатой всех налогов сегодня, чтобы надеяться на Пенсионный фонд завтра. Большинство ищет других способов, чтобы заработать. Например, откладывают деньги за счет сдачи в аренду жилья или неофициальных заработков. Чтобы изменить ситуацию, надо уменьшать нагрузку на фонд заработной платы и переходить к накопительной пенсионной системы", - советует Дорошенко.

Работодателям предложили уменьшить штрафы за нарушение трудового законодательства, говорится в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс законов о труде". Документ Верховная Рада 3 октября приняла в первом чтении. За неоформленных работников и выплату заработных плат без вычета налогов сейчас светит штраф в размере 30 "минималок" - более 125 тыс. грн. Сумму предлагают сократить до четырех - 16,7 тыс. грн. Таким образом власти хотят снизить давление на бизнес и избавиться зарплат "в конвертах".