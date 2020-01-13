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понедельник, 13 января 2020 11:47

Как вырастет зарплата украинцев в этом году

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Как вырастет зарплата украинцев в этом году
Экономисты прогнозируют, что уже к весне зарплата вырастет на 700-900 грн Фото: apostrophe.ua

В этом году заработки украинцев вырастут. Речь не только о минимальной зарплате, которая увеличится с 1 января, а о заработках в общем. Экономисты прогнозируют, что уже к весне зарплата вырастет на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью содержать персонал на фоне оттока кадров за границу", – говорит изданию "Сегодня" глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский также отметил, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине, и вынужденному увеличению зарплат.

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"Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и создание высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться", – прогнозирует Скаршевский. – Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достичь 11500-11800 грн".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин наоборот, уверен, что политика сдерживания трудовых мигрантов путем повышения их окладов уже будет оказывать небольшое влияние. А главный фактор роста заработков в 1 квартале – ежегодное повышение минимальной зарплаты до 4723 грн в январе (+550 грн), которое влечет за собой увеличение всех окладов в госсекторе.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин совсем не видит причин для высоких темпов роста зарплат, так как производительность труда повышается незначительно.

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьским и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты вновь пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн", – подсчитал Пендзин.

В третьем квартале 2019-го в Чехии средняя зарплата рабочих составляла €1309. В Украине - €382, или около 10 000 грн. Это в 3,4 раза меньше, чем в Чехии. В Польше получали втрое больше, чем у нас - €1142.

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13
января

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