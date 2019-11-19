Как вырастет экономика по итогам года: прогноз

Во Всемирном банке говорят, что ВВП Украины вырастет до 3,6% к концу года. Фото: Depositphotos

К концу года экономика Украины вырастет на 3,6%, свидетельствует прогноз Всемирного банка.

Ранее Всемирный банк ожидал роста ВВП до конца 2019-го на 3,4%, пишет "Інтерфакс".

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"На 2019 год не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%", - пояснила старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач.

По ее словам, внешние риски для страны остаются. Поэтому надо проводить структурную трансформацию экономики.

В третьем квартале 2019-го по отношению к аналогичному периоду прошлого года ВВП вырос на 4,2%. По отношению ко второму кварталу 2019-го - на 0,7%, отчитались в Госстате.