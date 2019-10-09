Как увеличить ставку по депозиту: пять советов

5 советов для тех, кто хочет получить максимум от депозита

Процентные ставки по депозитам постоянно меняются. Как можно приумножить прибыль от вклада в данных условиях? В статье собраны пять советов для тех, кто хочет получить максимум от депозита.

Тем, кто хочет стать постоянным клиентом банка

Сейчас украинские банки борются за постоянных клиентов, потому практически в каждом финансовом учреждении есть программа лояльности для развития долгосрочного сотрудничества с вкладчиками.

В среднем украинские банковские учреждения предлагают постоянным клиентам дополнительно 0,2%-1% годовых для гривневых и долларовых депозитов. К примеру, Приватбанк поощряет +1% годовых клиентов, которые оформляют пролонгацию депозитов больше чем на 3 месяца.

Однако есть одна уловка: в бонусных акциях чаще всего речь идет именно о переоформлении договора на новый срок, а не об автоматической пролонгации депозита. Автоматическая пролонгация – это услуга, при которой договор автоматически продлевается в конце оговоренного срока. В таком случае ставка не то что не повышается, а и может оказаться ниже, чем раньше.

В таком случае необходимо обратиться за бонусом в банк сразу же в конце срока депозита, или отказаться от автоматической пролонгации договора.

Тем, кто готов разместить крупный вклад

Банки заинтересованы в крупных вкладчиках: так, Укргазбанк готов платить на 1,5% годовых больше по депозитам от ста тысяч гривен, а "Креди Агриколь" может прибавить к ставке еще 0,25% годовых по депозитам от 50 тысяч гривен. Важно помнить, что государство в лице ФГВФЛ гарантирует возмещение только до 200 тысяч грн или эквивалента этой суммы, включая проценты.

Исключением из правила является только государственный Ощадбанк – его вклады гарантируются государством в полном объеме.

Тем, кто не боится онлайн-банкингов

Все больше банков поощряют использование своих интернет-банкингов. Клиентам, которые открывают депозит через приложение, банки в среднем готовы предоставить дополнительные 0,25-1,5% к годовым по депозиту. Тем не менее это распространяется не на все виды депозитов – данную информацию следует уточнять на сайте банка или у менеджеров.

Например, за размещение депозита через UKRSIB online в Укрсиббанке предоставляют дополнительные 5% годовых. Они будут действовать 91 день с момента оформления заявки по вкладам "Гарантированный капитал", "Надежный доход", "Персональный план обогащения". Бонус к ставке по депозитам, открытым онлайн, также предлагают банки "Креди Агриколь" и Мегабанк.

Тем, кто использует "Бонус от Минфина"

Увеличить доход по депозиту можно и воспользовавшись "Бонусом к депозиту от "Минфина". Он активен в 9 банках: Альфа-Банке, ОТП Банке, Пиреус Банке, Универсал Банке, Банке "Сич", "Глобусе", Банке "Альянс", Форвард Банке и Агропросперис Банке.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заполнить заявку на сайте, в течение месяца разместить депозит в банке из списка, уведомить "Минфин" об открытии вклада и получить бонус к депозитной ставке от 0,4% до 1,25% годовых.

В акции участвуют вклады разного размера. Например, в ОТП Банке можно получить бонус к депозиту от "Минфина", разместив вклад на 5 тыс грн, а в банке "Альянс" или "Агропросперис" – на 50 тыс грн.

Тем, кто участвует в акциях

Ситуативные и сезонные бонусы также помогут найти выгодное предложение. Так, большое количество банков идет навстречу людям пенсионного возраста, предлагая дополнительно 0,2-1% годовых по вкладам.

Оформив вклад в день рождения также можно повысить депозитную ставку на 0,25-0,5% годовых. Однако условия предоставления акций у каждого банка разные, на это стоит обращать внимание: например, в Форвард Банке необходимо подписать договор в день рождения, а в Укрсиббанке и банке "Креди Агриколь" бонус можно получить в течение месяца после праздника.