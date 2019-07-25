Как Украине отказаться от импортного газа: мнение экспертов

С началом отопительного сезона газ подорожает. Фото: Depositphotos

Газ на международных рынках по сравнению с зимой подешевел в 2,5 раза. В мире цена начала падать с марта. Теоретически снижать тарифы в Украине можно было еще в конце отопительного сезона. Но сделали это только в мае, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"В мае украинцев пугали, что газ подорожает на 60% из-за требований Международного валютного фонда. Оказалось, что стоимость можно и не поднимать. Ведь Фонд хотел, чтобы Украина устанавливала тарифы на газ по международным рынкам. У нас же, когда цена в мире росла, газ дорожал. Когда падала, стоимость не менялась", - объясняет эксперт.

С началом отопительного сезона газ однозначно подорожает.

"Газ будет стоить больше, чем платили в прошлом году - 8,5 гривен за кубометр. Если учитывать мировую тенденцию, то цена вырастет до 10 гривен. Со всеми налогами будем платить 12 гривен за "куб", - говорит Охрименко.

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Чтобы сдержать рост тарифов, надо иметь достаточно запасов дешевого газа в подземных хранилищах.

"Уже сейчас есть немного больше 15 миллиардов кубометров. А нужно как минимум 20. Этого хватит, чтобы перекрыть базовые потребности промышленности и населения. Если зима выдастся холодной, придется докупать газ из Европы. Импортное топливо не понадобится, если в хранилищах будем иметь 25-30 миллиардов кубометров", - отмечает Александр Охрименко.

С ним согласен Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея.

"Надо накапливать газ в хранилищах, создавать страховые запасы, предусматривать возможность закупок резервного топлива - того, которым можно заменить природный газ. Необходимо повышать эффективность использования энергоносителя. Пока, кроме разговоров, ничего не происходит. Нет сложившейся политики в этой сфере. С 1 июля 2020 года в Украине должен заработать полноценный рынок газа как для промышленности, так и населения. Тогда любые меры по регулированию цены на газ прекратят", - объясняет эксперт.

В Украине газ для населения начал дешеветь с мая. Цена снизилась с 8,55 до 8,24 грн за куб. м. Тогда же цену газа для промышленности привязали к стоимости голубого топлива для населения. В июне цены на газ снизили на 8%, в июле - на 13%. В августе Нафтогаз пообещал снизить стоимость энергоносителя еще на 7,2-7,5%. Продавать газ будут по 4,6-5,2 грн за куб. Цена без налогов.