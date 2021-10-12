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Как Украина строит завод турецких и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
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вторник, 12 октября 2021 17:05

Как Украина строит завод турецких и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
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Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 5-12 октября в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Украина ищет примирения с прошлым", Atlantic Council, США

Автор - доктор Олеся Хромейчук, историк и писательница, директор Украинского института в Лондоне

Гид в киевском музее рассказывает детям о Бабьем Яре - одно из мест самых массовых убийств Второй мировой войны. Там погибли более 33 тыс. евреев. Всего во время нацистской оккупации Киева убили около 100 тыс. человек. Среди них, члены Организации украинских националистов. Мне интересно, что гид расскажет. Предполагала, что объяснит разницу между ОУН-М - фракцией, которую возглавлял Андрей Мельник, и ОУН-Б - радикальным крылом под руководством Степана Бандеры.

- Кто знает, что обозначают буквы "M" и "Б"? - спрашивает гид.

Поскольку дети молчали, она сама отвечает на свой вопрос:

- "M" означает меньшевиков, а "Б" - большевиков ".

Новое поколение украинцев не будет в ловушке прошлого и не позволит травмам истории определить идентичность

Этот ответ оставляет учеников равнодушными, а я не знаю, смеяться или плакать. Неудивительно, детям это неизвестно. Сама экскурсовод не намного старше. Для них ОУН и Вторая мировая война - такая же древняя история, как большевики и меньшевики. Но, эта смесь невежества и равнодушия не сигнализирует о здоровых изменения в украинском обществе? Может, новое поколение украинцев не будет в ловушке прошлого и не позволит травмы истории определить идентичность.

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Украинская политика памяти приобрела новую перспективу после начала войны с Россией 2014 года. Отсутствие в страны опыта работы с травматическим прошлым делало украинский готовы к сегодняшних травм. Хотя исторический опыт может быть полезным инструментом в обработке действительности войны, возникла опасность превращения истории в оружие.

Конфликт в Украине подпитывает беспрецедентный уровень информационной войны, большая часть которой построена на исторических темах. Основные информационные нарративы Москвы опирались на культ победы Кремля во Второй мировой, который стал символом ревизионизма Путина. 20 лет Кремль использовал победу над Гитлером, чтобы восстановить национальную гордость России от унижения из-за распада СССР. С 2014 года ту же тактику он использует для демонизации украинцев и создание нравственной основы для агрессии России.

29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр расстреляли почти 34 тыс. Евреев. Самому младшему было три дня, а самой старшей человеку - 103 лет, по исследованиям. Нацистская операция в Бабьем Яру стала одной из самых масштабных карательных акций Второй мировой войны
Фото: Сергtй Старостенко. Gazeta.ua
Около 500 человек прошли 3 октября колонной от кинотеатра "Киевская Русь" в столице к мемориалу "Менора" на территории Бабьего Яра
В Киеве 3 октября организовали ежегодный Марш памяти жертв Бабьего Яра, посвященный 80-й годовщине трагедии

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Кремль пытается оправдать насилие против Украины, вспоминая советскую борьбу против нацистов. С первых дней конфликта украинские силы Москва называет фашистами и сравнивает с нацистами, а пророссийских сепаратистов называет "ополченцами", как советских партизан Второй мировой.

Когда украинцы готовились праздновать 30-ю годовщину независимости, Путин издал эссе "О историческом единстве русских и украинский". Писал, что украинцы и русские - "один народ". Утверждал, что Украина может достичь "истинного суверенитета" только с Россией. Весь текст - длинное объявление войны украинской государственности. Статья напомнила советскую книгу 1948 года "Фальсификаторы истории", которую редактировал сам Сталин. То издание тоже было нацелено на решение геополитических проблем. Сосредоточив внимание на вине Запада в начале Второй мировой, диктатор отвлекал внимание от роли СССР в разделе Европы.

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С 2014 года ветераны российско-украинской войны часто вспоминали, как деды сражались за ту же землю. В Киеве и других городах были выставки, на которых фото бойцов Второй мировой были бок о бок с нынешними солдатами. 2017-го тогдашний глава Украинского института национальной памяти заявил: "Прошла и нынешняя борьба - звенья одной цепи борьбы украинцев за независимость". Искушение позиционировать нынешнюю войну как очередной эпизод многовековой борьбы за государственность - понятна и прагматична. Включение павших сегодня солдат в пантеон героев - эффективный инструмент вербовки. Это также дает политикам возможность укрепить патриотизм, поддержав войска или положив цветы к могилам новых погибших на войне.

Милитаризация национальной памяти оставляет мало места для значимых дискуссий

Однако некритическое прославление военных вместе с широкой милитаризацией национальной памяти часто оставляют мало места для значимых дискуссий. Это затрудняет решение практических проблем - коррупцию в вооруженных силах, трудности с реинтеграцией ветеранов в гражданскую жизнь, отсутствие поддержки для перемещенных лиц и трудные обстоятельства тех, кто живет под российской оккупацией. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на этих болезненных темах, Украина часто отдает приоритет праздничной политике памяти.

"Украина будет производить турецкие беспилотники", Al Jazeera, Катар

Украина построит завод по производству турецких боевых беспилотников.

"Земельный участок уже выбрали. На пути к реализации проекту были препятствия, но их устранили ", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции 7 октября с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Чавушоглу подчеркнул, что Киев и Анкара укрепляют отношения, в частности, в сфере обороны. Что его страна полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

В конце сентября украинский министр обороны Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Baykar, что производит боевые беспилотники, Халук Байрактар подписали меморандум о создании в Украине совместного центра обучения и обслуживания беспилотников.

Bayraktar построит центр обучения и обслуживания беспилотников на земле Министерства обороны Украины недалеко от Василькова

Bayraktar построит центр на земле, принадлежащей Министерству обороны Украины, недалеко от Василькова под Киевом. Украина ранее купила беспилотники Bayraktar TB2 - флагманскую модель, которую использовали в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Киев планирует закупить еще около 50 таких аппаратов.

Продажа дронов Киеву ставит Анкару в щекотливое положение, потому что Турция также сотрудничает в оборонном секторе с Россией.

"Идеальное место для осеннего отдыха - за польской границей", Wirtualna Polska, Польша

Планируете отпуск и мечтаете о неочевидных места? Настоящее удовольствие - прямо за польской границей. Разнообразна, культурно богатая и дешевая - такова Украина для поляков. Украинцы - народ, который любит традиции, славится открытостью и гостеприимством.

Киев - потрясающий город. Жемчужина архитектуры соцреализма

Киев - потрясающий город. Жемчужина архитектуры соцреализма. Здесь почти нет туристов. Может, в эпоху пандемии это не удивляет, но радует.

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В этом городе поражают бренды роскошных автомобилей и частные вертолеты, которые летают над ним.
Киеву есть что предложить в гастрономической сфере и любителям ночной жизни. Особенно город привлекают низкие цены. В красивом современном месте можно вкусно поесть за деньги, которые потратили бы в польской пиццерии среднего класса.

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Львов - город с польским прошлым. Он в 70 км от границы. Думая об Украине, польский турист подсознательно стремится туда. Это не удивительно. Там бьется культурное сердце страны. Для украинцев - это город то же, что Краков для поляков или Прага для чехов. Поляки могут чувствовать себя здесь почти как дома. Это туристический город и особенно ориентированное на польских туристов. Везде можно услышать польский.

Одесса в курортный сезон привлекает толпы туристов. Чтобы их избежать, стоит ехать в сентябре или октябре, когда температура еще около 20 градусов. Кроме пляжей, здесь обязательно стоит посетить местный базар и катакомбы - подземные ходы и коридоры, созданные в результате добычи камня.

"Стюардессы меняют каблуки на кроссовки в украинской авиакомпании SkyUp Airlines", CNN, США

Александра Денисенко - старшая бортпроводница с семилетним стажем работы. Иногда у нее нет минуты, чтобы присесть во время полета. Она мечтает дать отдохнуть опухшим ногам после нескольких часов ношения каблуков.

Частная украинская авиакомпания SkyUp Airlines, в которой работает Денисенко, решила положить конец каблукам и юбкам, когда собрала отзывы бортпроводниц. В новую женскую форму входят белые кроссовки и оранжевый костюм с брюками и шелковым шарфом производства украинских брендов. Белые футболки заменят блузки.

Не дай бог, придется совершить посадку на воде и эвакуации. Плавать в юбке неудобно

"Туфли на каблуке выглядят красиво. Но ноги страдают. Кроссовки - лучшие. Не дай бог, экипажу придется совершить посадку на воде и эвакуации. Каблуки могут повредить лестницы, плавать в юбке неудобно", - говорит Денисенко.

Компания изучила историю униформы бортпроводников и решила отказаться от консервативных элементов. Также планирует выпустить новую форму для мужского экипажа - светлый костюм вместо жилетов, футболка вместо рубашки с воротником, черные кроссовки.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала об украинских фигурантов утечки данных Pandora Papers, о состоянии гривны, репрессиях против крымских татар, а также споры между Киевом и Будапештом из-за поставок газа из России.

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12
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