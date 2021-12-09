Как раньше уже не будет - Гетманцев предупредил налоговиков

 
Ексклюзивы
1/5
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 12429
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 2691
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1584
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 306
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 567
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 576
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 2448
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 2088
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1296
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
18
6
4
21
5
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3312
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5778
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1269
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3960
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 927
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
08 декабря 2021
Просмотров: 468
Живі гроші
Тамара Петрівна живе неподалік. Із сусідами часто ділиться цікавими рецептами й порадами. – Попадали яблука – не біда. Ти їх збери, ...
четверг, 09 декабря 2021 12:26

Как раньше уже не будет - Гетманцев предупредил налоговиков

  Комментировать
 

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram сообщение, в котором прокомментировал последние события, происходящие вокруг борьбы с так называемыми скрутками. По словам парламентария, налоговики, стремящиеся сохранить нынешний статус-кво, должны покинуть службу.

"Дорогие друзья-налоговики. Как вы знаете, сейчас в налоговой происходят необратимые процессы. Их цель - прекращение схем по системному уклонению от уплаты НДС, в простонародье - "скруток". Налоговик - это служба, в правильном значении этого слова. Те, кто работает в налоговой с целью получать дополнительный доход - увольняйтесь и ищите применение своим знаниям в других сферах", - обратился с посланием к налоговикам Гетманцев.

В противном случае по словам председателя комитета, нечистых на руку налоговиков ожидают крайне неутешительные перспективы.

"Кто хочет на этом заработать, знайте: если возьмёте с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой!", - предостерег парламентарий.

Не обошел вниманием Гетманцев и добропорядочных налоговиков. Они могут быть спокойными касательно своего будущего.

"Если вы честны - никто вас не уволит. А о всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично!", - заверил нардеп.

В последние дни СМИ и каналы в Telegram пестрят новостями о том, что в регионах началась масштабная операция по борьбе с так называемыми скрутками и фиктивным НДС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как раньше уже не будет - Гетманцев предупредил налоговиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Мы выполняли приказ": начался суд над нацистскими врачами

Самое читаемое
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
Разбились целые семьи: известно, кто ехал смертельным рейсом в Чернигов
 Просмотров: 39089
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 13662
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 12429
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 9882
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 9477
Экономика
Доллар дешевеет второй день подряд
Доллар дешевеет второй день подряд Просмотров: 459
Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев
Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев Просмотров: 4050
Зеленский после переговоров с премьером Британии сообщил "прекрасные новости"
Зеленский после переговоров с премьером Британии сообщил "прекрасные новости" Просмотров: 2160
Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту
Без комиссий, с 4 валютными счетами и бонусом в 1000 грн — Кредобанк презентовал Правильную карту Просмотров: 90
Правительство выплатит недополученные "карантинные" 8 тыс. грн: куда обращаться
Правительство выплатит недополученные "карантинные" 8 тыс. грн: куда обращаться Просмотров: 441
Больше всего комментируют
12
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
1
Санкции против "вагнеровцев": СМИ назвали фамилии
1
Ресторан попал в языковой скандал из-за официанта
1
Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко
Голосов: 26997
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть