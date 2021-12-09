Как раньше уже не будет - Гетманцев предупредил налоговиков

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram сообщение, в котором прокомментировал последние события, происходящие вокруг борьбы с так называемыми скрутками. По словам парламентария, налоговики, стремящиеся сохранить нынешний статус-кво, должны покинуть службу.

"Дорогие друзья-налоговики. Как вы знаете, сейчас в налоговой происходят необратимые процессы. Их цель - прекращение схем по системному уклонению от уплаты НДС, в простонародье - "скруток". Налоговик - это служба, в правильном значении этого слова. Те, кто работает в налоговой с целью получать дополнительный доход - увольняйтесь и ищите применение своим знаниям в других сферах", - обратился с посланием к налоговикам Гетманцев.

В противном случае по словам председателя комитета, нечистых на руку налоговиков ожидают крайне неутешительные перспективы.

"Кто хочет на этом заработать, знайте: если возьмёте с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой!", - предостерег парламентарий.

Не обошел вниманием Гетманцев и добропорядочных налоговиков. Они могут быть спокойными касательно своего будущего.

"Если вы честны - никто вас не уволит. А о всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично!", - заверил нардеп.

В последние дни СМИ и каналы в Telegram пестрят новостями о том, что в регионах началась масштабная операция по борьбе с так называемыми скрутками и фиктивным НДС.