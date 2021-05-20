Как правильно выбрать настоящее сливочное масло

Украинцам продают фальсификат масла. Фото: klopotenko.com

В Украине фальсификатом масла считается продукция, которая не соответствует указанным в Госстандарте 4339: 2005 нормативам. При этом называться "маслом" может продукция, которая изготовлена исключительно из коровьего молока и продуктов его переработки.

"Существует классификация видов масла в зависимости от массовой доли жира. Соответственно, и названия также отличаются", – сообщает Госпотребслужба на своей официальной странице в Facebook. Так:

Сливочное масло экстра – массовая доля жира от 80,0% до 85,0%;

Сливочное масло крестьянское – от 72,5% до 79,9%;

Сливочное масло бутербродное – от 61,5% до 72,4%.

Также, сливочное масло, в зависимостит технологических особенностей и органолептических показателей, разделяют на виды:

сладкосливочное (производят из пастеризованных натуральных сливок) и соленое сладкосливочное (производят с добавлением поваренной соли, не более 1,0%);

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кислосливочное (производят из пастеризованных сливок, сквашенных чистыми культурами молочнокислых бактерий) и соленое кислосливочное (производят с добавлением поваренной соли, не более 1,0%).

"Согласно этой классификации, маслом считается продукт, изготовленный из коровьего молока и/или продуктов его переработки", – говорится в сообщении.

Ранее Госпотребслужба заявила о том, что печенье, которое поставлялось в "АТБ-Маркет" и "Форвард-КД", добавляли пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) (вещество, которое не соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов).