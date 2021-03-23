Как правильно рассказывать о своих слабых сторонах на собеседовании

В ответе на вопрос советуют не сосредоточиваться на отсутствии навыков, необходимых для должности. Фото: unsplash

Из рассказа о слабых сторонах работодатель хочет понять уровень самосознания кандидата и его стремление к профессиональному росту.

Таким образом рекрутер также выявляет потенциальные препятствия, которые кандидат может ожидать вакантной должности, пишет Work.ua.

"Кандидатов запутывает этот вопрос. Они говорят "Я перфекционист" или "Я слишком забочусь о работе", пытаются превратить позитив в слабость, чтобы хорошо выглядеть, но это не очень полезно", - говорит основатель одной из американских рекрутингових компаний Том Гимбел.

По словам эксперта, лучший способ ответить на этот вопрос - быть честным.

"Поделитесь ошибкой, которую вы допустили. Например, можно сказать: "Раньше я воспринимал критику слишком лично, но поработал над этим вместе со своим менеджером". Этот тип ответа - лучший, поскольку он представляет настоящую слабость, а также показывает, что вы работаете, чтобы преодолеть ее", - добавляет Том Гимбел.

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В ответе на вопрос советуют не сосредоточиваться на отсутствии навыков, необходимых для должности.

"Если вы не имеете нужных черт характера или у вас есть проблемы, которые прямо противоречат ожиданиям на этом рабочем месте, лучше просто отказаться от собеседования", - говорится в публикации.

Если работодатель не предоставляет о себе достаточно информации или говорит, что опыт не важен, а работа - легкая, скорее всего, это мошенник.