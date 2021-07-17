Как правильно покупать продукты на рынках

На базарах украинские хозяйки ищут фермерские, локальные и крафтовые продукты. Обычно их изготавливают на семейных фермах небольшими партиями без применения промышленных технологий.

Вместе с тем не всегда такие продукты безопасны. Потребитель должен осознанно выбирать место, где именно покупать еду. Это не стоит делать на стихийных рынках. За покупками лучше идти в специально оборудованные места торговли, пишет my.ua.

Автор: my.ua За покупками лучше идти в специально оборудованные места торговли.

Обязательно узнайте об условиях хранения продуктов. Спросите у продавцов документы, подтверждающие, что они работают законно. Важно узнать, чем фермер защищает и удобряет растения.

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Главное помнить, что ответственность за безопасность продуктов питания лежит как на производителе, поставщике, продавце, так и на потребителе.

В июне потребительская инфляция в Украине осталась на уровне 9,5%. За месяц цены выросли на 0,2%. Инфляция выше, чем прогнозировали в Нацбанке. Обработанные продовольственные товары продолжили дорожать из-за высоких мировых цен на продовольствие. "Ускорились темпы роста цен на подсолнечное масло и продукты его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию сказалось на стоимости макаронных и кондитерских изделий, мясных и молочных продуктов", - сообщили в НБУ.