Как правильно копить деньги: советы предпринимателя

Нужно планировать собственные доходы и расходы. Фото: pixabay.com

Накопление нужно сделать привычкой. Ежемесячно пытаться откладывать примерно 10% от доходов. В будущем эти деньги станут вашей подушкой безопасности, советует предприниматель Александр Тарченко.

"Поставьте перед собой цель, для чего собираете деньги. Например, планируете через полгода поехать отдыхать. Тогда легче делать сбережения", - объясняет он, пишет happymonday.ua.

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По словам предпринимателя, не стоит злоупотреблять кредитами и рассрочками. Нужно планировать собственные доходы и расходы. Это убережет от спонтанных и ненужных покупок.

"Никогда не рискуйте всем, что имеете. Не храните все в одном месте. Даже скромные сбережения лучше разделить. Часть перевести на карту или депозитный счет. Остальные хранить в иностранной валюте. Кроме того, сбережения можно инвестировать в недвижимость, ценные бумаги", - говорит Тарченко.

Украинские банки снижают ставки по депозитам. Больше всего упала доходность гривневых вкладов. Правда наименее выгодными остаются валютные сбережения. Вклады в долларах и евро банки берут максимум под 1,78%.