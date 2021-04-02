Как правильно говорить о деньгах на собеседовании

Советуют избегать фиксированных сумм - это лишает обе стороны возможности вести дальнейшие переговоры. Фото: unsplash

Команда по найму должна знать, сколько денег хочет заработать кандидат, если ему предложат работу.

Рекрутерам также важно, соответствуют ли пожелания человека по зарплате ее опыту и предложению компании, пишет Work.ua.

На вопрос об ожидаемой зарплате специалисты по трудоустройству советуют сформулировать ответ, проведя исследования сайтов поиска работы.

"Если вы считаете, что на прошлой месте работы вам недоплачивали, возможно, не захотите делиться размером текущей зарплаты. Если же чувствуете, что вам платили хорошо, и ищете что-то конкурентоспособное, тогда будет уместным поделиться своей текущей зарплатой", - отмечают эксперты.

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Если названный диапазон выплат не входит в планы организации, советуют уточнить, сколько она может предложить.

"Может быть соблазнительно ответить "О зарплате можно договориться", но эксперты отговаривают от этой тактики. Менеджерам по найму может быть трудно сравнивать вас с другими кандидатами, если вы не дадите конкретного ответа", - говорят специалисты по трудоустройству.

При этом советуют избегать фиксированных сумм - это лишает обе стороны возможности вести дальнейшие переговоры.

"И хотя указать диапазон зарплат - это хорошая стратегия, убедитесь, что он не слишком широкий", - добавляют эксперты.

Самые высокие зарплаты в Украине предлагают в сферах информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности. В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн.