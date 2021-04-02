Как правильно говорить о деньгах на собеседовании

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 783
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1449
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 540
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 612
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1170
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1449
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 198
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1143
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 963
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 270
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
воскресенье, 04 апреля 2021 21:10

Как правильно говорить о деньгах на собеседовании

  Комментировать
Как правильно говорить о деньгах на собеседовании
Советуют избегать фиксированных сумм - это лишает обе стороны возможности вести дальнейшие переговоры. Фото: unsplash

Команда по найму должна знать, сколько денег хочет заработать кандидат, если ему предложат работу.

Рекрутерам также важно, соответствуют ли пожелания человека по зарплате ее опыту и предложению компании, пишет Work.ua.

На вопрос об ожидаемой зарплате специалисты по трудоустройству советуют сформулировать ответ, проведя исследования сайтов поиска работы.

"Если вы считаете, что на прошлой месте работы вам недоплачивали, возможно, не захотите делиться размером текущей зарплаты. Если же чувствуете, что вам платили хорошо, и ищете что-то конкурентоспособное, тогда будет уместным поделиться своей текущей зарплатой", - отмечают эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долг по выплате зарплат растет - Госстат

Если названный диапазон выплат не входит в планы организации, советуют уточнить, сколько она может предложить.

"Может быть соблазнительно ответить "О зарплате можно договориться", но эксперты отговаривают от этой тактики. Менеджерам по найму может быть трудно сравнивать вас с другими кандидатами, если вы не дадите конкретного ответа", - говорят специалисты по трудоустройству.

При этом советуют избегать фиксированных сумм - это лишает обе стороны возможности вести дальнейшие переговоры.

"И хотя указать диапазон зарплат - это хорошая стратегия, убедитесь, что он не слишком широкий", - добавляют эксперты.

Самые высокие зарплаты в Украине предлагают в сферах информации и телекоммуникаций, авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности. В среднем в этих областях готовы платить около 22 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно говорить о деньгах на собеседовании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

В чемпионате Украины сделали первый хет-трик

Мыши доказали существование витамина С

Год назад умер отец Святослава Вакарчука

Запатентовали механический ткацкий станок

Умер авиаконструктор, которий построил крупнейший в мире грузовой самолет

К золотым месторождениям добирался каждый третий

72 года назад создали Альянс

Расист застрелил борца за права чернокожих

Вареная морковь полезнее, чем сырая: интересные факты о овощ

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 14463
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 12033
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 10297
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10080
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 8775
Экономика
Пасха в Украине 2021: сколько будут стоить продукты
Пасха в Украине 2021: сколько будут стоить продукты Просмотров: 90
Сколько стоят самые маленькие квартиры в крупных городах
Сколько стоят самые маленькие квартиры в крупных городах Просмотров: 738
Цена криптовалюты Ethereum выросла до рекордных показателей
Цена криптовалюты Ethereum выросла до рекордных показателей Просмотров: 270
Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы
Как изменится стоимость бензина после локдауну - неутешительные прогнозы Просмотров: 576
Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях
Обнародовали топ-5 оплачиваемых стажировок в крупных компаниях Просмотров: 225
Больше всего комментируют
16
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
10
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
8
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Голосов: 26356
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть