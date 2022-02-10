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четверг, 10 февраля 2022 17:16

Как повлияет "морская блокада" на рынок. Два варианта развития событий – мнение

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Как повлияет &quot;морская блокада&quot; на рынок. Два варианта развития событий – мнение
Фото: Министерство обороны РФ

Однозначное мнение у судовладельцев относительно военных учений флота РФ в акватории Черного и Азовского морей не сформировалось, - считает Геннадий Иванов, директор BPG Shipping & Kronos Bulkers.

При этом он отмечает, что паники или чего-нибудь экстраординарного на рынке пока не наблюдается, об этом он написал на своей facebook странице.

С точки зрения влияния на рынок эксперт предполагает, что последствия могут быть следующие:

1 сценарий: частичное перекрытие, сохраняя доступ к портам.

Из-за необходимости девиации/обхода зон учений, значительно сдвинутся графики подходов судов на уже заключённые экспортные контракты. Соответсвенно возникнут трудности с исполнением, канцелирование сделок, штрафные санкции и т.д.

На отправки, на которые контракты на перевозку ещё не заключались - возникнут трудности с предложением тоннажа, так как часть судовладельцев предпочтёт не заходить в Чёрное море.

Ставки фрахта вырастут и на грузы российских портов - так как Чёрное море это целостная фрахтовая экосистема.

Соответсвенно ставки фрахта на даты начала "учений" и до конца февраля значительно вырастут.

Причём ставки фрахта вырастут и на грузы российских портов - так как Чёрное море это целостная фрахтовая экосистема.

2 сценарий: полное перекрытие без доступа к портам

В таком случае рынок в Черном море полностью остановится и сложно даже представить какой прямой и косвенный ущерб понесут абсолютно все участники логистических цепочек во ВСЕХ черноморских портах.

В случае реализации любого вышеперечисленного сценария, это может стать огромным геополитическим прецедентом и вызовом, который может повториться в любой момент.

Соответсвенно судовладельцы будут закладывать дополнительные риски в стоимость будущих заходов в Черное море.

Учитывая также, что Чёрное море это экспортно ориентированный регион - по причине геополитических/ военных рисков, часть консервативных судовладельцев вообще запретит своим судам заходить в Чёрное море, и как следствие волатильность фрахта будет огромной.

Хочется верить, что Россия осознаёт, что любая эскалация в международных водах априори не может расцениваться как "локальный конфликт". Соответсвенно огромные потери понесут ВСЕ участники рынка, включая российских экспортеров, - пишет эксперт.

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Российская Федерация перекроет часть акватории Черного и Азовского морей "для учебных стрельб" с 13 по 19 февраля. Карта закрытых районов вызывает обоснованные подозрения о подготовке к "морской блокаде" украинских портов. Проход судов в украинские порты Черного моря будет возможен только по узкому коридору с ограничением осадки.

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Дата
10
февраля

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