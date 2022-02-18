Как повлияет легализация крипты на рядовых украинцев - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 1197
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 1629
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 738
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 198
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1350
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3834
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1503
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 783
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 342
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
Фото
Все фото
1
4
3
6
10
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 630
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1764
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2241
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5382
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4509
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 54
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
пятница, 18 февраля 2022 17:41

Как повлияет легализация крипты на рядовых украинцев - эксперт

  Комментировать
Как повлияет легализация крипты на рядовых украинцев - эксперт
Євген Невмержицкий

Управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в интервью Gazeta.ua о том, что означает легализация виртуальных активов для рядового украинца, крипто коррупции и возможное влияние на экономику

Оборот криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки, и мы занимаем первое место в мире по ее использованию. Что означает решение парламента легализовать эти активы?

– Важнейшим следствием решения парламента является позитивный толчок для граждан Украины учиться использовать новейшие финансовые технологии и ВА для безопасного и надежного сохранения и приумножения собственного состояния.

Также возрастут поступления в бюджет.

Важным положительным фактором является создание дополнительных рабочих мест. В настоящее время украинские специалисты работают преимущественно на зарубежные предприятия и соответственно уплачивают налоги другим государствам.

Но использование криптоактивов требует обучения...

– Это понимают все. Введение в действие закона даст толчок более активному внедрению обучающих программ в вузах, непосредственно трейдингу.

Хотя некоторые университеты уже имеют в своих учебных программах предметы, посвященные блокчейну, криптовалютам, трейдингу.

Например, в Национальном университете Киево-Могилянская академия уже 4 года преподаются указанные предметы для ИТ-специалистов, экономистов на магистерских программах.

Что изменится в работе криптобирж?

- Сотни тысяч украинских граждан являются клиентами международных криптобирж, зарегистрированных в зарубежных юрисдикциях. До введения в действие закона деятельность по трейдингу и другим операциям с криптовалютами находится в основном в тени.

В Украине операции с криптовалютами никогда не были нелегальными, потому что не существовало каких-либо ограничительных законодательных актов по использованию криптоактивов.

Однако банки блокировали операции с криптовалютами на основании правил финансового мониторинга, хотя правовых оснований для этого фактически не было.

- Да, если средства клиента банка являются прозрачными, нет вопросов к их происхождению, любой клиент какой-либо формы собственности вправе приобрести криптовалюты на законных основаниях, как и любой другой товар или актив, не запрещенный законом.

Соответственно, клиенты во избежание проблем с финансовым мониторингом банков часто проводят операции с криптоактивами с использованием других редакций платежа.

Это создает основания для фиктивных операций или теневой экономики и вредит экономическим интересам государства.

В период фактической внешней агрессии вопрос приобретает особое значение. Это ведь ослабляет экономику, уменьшает поступления в бюджет. А соответственно и возможности тратить необходимые средства на оборону, социальные и другие нужды государства.

Эксперты высказывают мнение, что принятие закона в целом будет способствовать улучшению инвестиционного климата. Вы согласны с таким оптимистическим прогнозом?

-Согласен, но при условии, что будут проведены другие необходимые для этого реформы. Инвестклимат сейчас критически неудовлетворителен по причине внешней агрессии с одной стороны, и неэффективной экономической, в частности, фискальной политики государства с другой.

По официальным данным, доля теневой экономики Украины составляет 31% и задержка с подписанием закона о ВА является одной из причин такого состояния.

Положительные последствия принятия закона очень широки:

Международные криптовалютные биржи и другие поставщики услуг по ВА смогут открывать счета в украинских банках. Клиенты банков смогут указывать в редакции платежа правдивую информацию относительно операций с виртуальными активами. Это существенно снизит теневой оборот средств.

Украинские и иностранные предприниматели смогут регистрировать в Украине учреждения, занимающиеся поставкой услуг по ВА или их обслуживанием.

Предприятия могут разрабатывать и внедрять широкий спектр проектов с использованием ВА, программ лояльности, расчетов.

Украинские банки и финансовые учреждения смогут внедрять широкий перечень услуг по ВА. Например кастодиальные услуги – хранение секретных ключей криптогаманцев, управление криптоактивами. А также обменные операции, стейблкоины и т.д.

Какие перспективы развития рынка криптоактивов в Украине?

– Блокчейн может применяться в нотариате, в земельном реестре, в судебной системе, реестре недвижимого имущества.

Использование в государственном секторе позволило существенно снизить уровень коррупции. Ибо данная технология позволяет вести записи, пересылать и хранить информацию максимально защищенно, прозрачно, удобно и дешево.

Государство уже использует блокчейн в определенных направлениях, например система электронного аукциона арестованного имущества СЕТАМ несколько лет успешно работает на блокчейне.

Но почему-то она не спешит активно бороться с коррупцией с использованием новейших технологий, ограничиваясь только риторикой.

Поскольку Закон позволит свободно и легально использовать криптовалюты гражданам и предприятиям, это может подтолкнуть и другие положительные процессы. Например, позволит облегчить расчеты за государственные услуги, сделать их дешевле, удобнее и безопаснее.

А не облегчит ли это заодно и жизнь чиновников-коррупционеров? Известно, что некоторые декларируют свои "нажитые непосильным трудом" коррупционное состояние, как доходы от ВА?

- Безусловно, закон заберет основания для объяснения источников происхождения средств чиновников, уже несколько лет декларирующих биткоины на десятки миллиардов гривен.

Сейчас чиновник может просто декларировать, что у него есть биткоины. Это возможность объяснить, откуда у чиновника на государственной должности огромное состояние.

Методологии проверки их получения и происхождения в государстве попросту не существует. Закон должен установить такую ​​методологию.

Хочу отметить, что закон о ВА не является панацеей от экономических и других проблем. Внедрение и соблюдение любых законов зависит от людей.

Но в любом случае подписание данного закона приблизит наше государство к более цивилизованной финансовой и экономической системе.

Уже факт затягивания принятия и подписания этого закона ставил Украину под угрозу оказаться под санкциями международной организации ФАТФ, занимающейся противодействием отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению ядерного оружия.

Такая проволочка стала причиной потери десятков миллиардов гривен недополученных средств в бюджет государства и ВВП. А это очень нужно стране, защищающейся от внешней вооруженной агрессии.

Наталья Селецкая

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как повлияет легализация крипты на рядовых украинцев - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 41779
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 18504
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 9513
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7938
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 2 Просмотров: 5679
Экономика
Как перестроят Крещатик за 740 млн грн
Как перестроят Крещатик за 740 млн грн Просмотров: 243
"Ковальська" построит два завода во Львовской области за 70 млн евро
"Ковальська" построит два завода во Львовской области за 70 млн евро Просмотров: 729
Мета близко: кто и как планирует зарабатывать на метавселенной
Мета близко: кто и как планирует зарабатывать на метавселенной
 Просмотров: 153
Украинцы продали 252 тысячи гектар со дня запуска рынка земли
Украинцы продали 252 тысячи гектар со дня запуска рынка земли Просмотров: 171
Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей
Украинцы за год купили почти 1 млн автомобилей Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
Голосов: 137
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть