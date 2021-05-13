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четверг, 13 мая 2021 21:10

Как попасть на работу в международную компанию

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Как попасть на работу в международную компанию
Работодатели не слишком ценят, когда на собеседовании говорят, что любят перерабатывать. Фото: unsplash

Трудоустройство в международную компанию имеет определенные особенности, по словам рекрутеров. Во время собеседования кандидат на должность услышит стандартные вопросы - расскажите о себе, опыт работы и тому подобное. Также будут нестандартные вопросы. Они зависят от менталитета той страны, где находится главный офис компании.

"Например, в США важную роль играет так называемый small talk, с которого начинается собеседование. По сути, он дает работодателю понимание в навыки общения кандидата. Еще будут узнавать о открытости к другим культурам. Чтобы понимать, как будете общаться с коллегами из разных уголков мира, сможете найти общий язык ", - рассказал в интервью Work.ua Алекс Лиховец. Он проводит собеседования для международных компаний.

Эксперт отмечает, что важно подготовиться к собеседованию.

"В современных реалиях все собеседования проходят в видеоформате. Очень важно обратить внимание на задний фон видео, хорошее освещение, опрятный внешний вид, качество камеры. Важно заранее подготовиться и дать типичные ответы языке, на котором будете проходить собеседование ", - говорит он.

Частой ошибкой является незнание культурных различий.

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"В Америке очень важна политкорректность, не ставьте вопрос о расе или религии. Так же старайтесь в правильном ключе рассказать о своих хобби или досуге, поскольку вас могут неправильно понять. Еще не слишком ценят, когда говорят, что любят перерабатывать. Или наоборот - что нужно больше свободного времени ", - подытожил эксперт.

Первое знакомство кандидата с рекрутером происходит через резюме. Именно оно является лицом работника, его визитной карточкой. Ошибки, сложные и непонятные формулировки, недостаточное количество информации или ее избыток, откровенные фото говорят о том, насколько серьезно кандидат относится к поиску работы.

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