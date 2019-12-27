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пятница, 27 декабря 2019 18:54

Как получать доход от прибыли американских компаний

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Как получать доход от прибыли американских компаний

Freedom Finance Украина рассказала, как заработать на американских акциях.

Если бы в 2017 вы купили акции Amazon и продали их в 2018, доход составил бы 100% годовых. В этом убеждены эксперты онлайн-издания Nv.ua.

Финансовые специалисты Freedom Finance поддерживают мнение о том, что инвестиции в мировых гигантов (Facebook, Amazon, Apple) ― это престижно и прибыльно. Украинский вкладчик может рассчитывать на дивиденды и заработок на разнице стоимости ценных бумаг.

Два варианта получения дохода от акций

Первый ― прибыль на курсовом росте ценных бумаг. Инвестор может приобрести акции компании дешевле и продать дороже, заработав на разнице.

Второй способ ― получение дохода от дивидендов. Эксперты Freedom Finance Украина рекомендуют выбирать корпорацию, которая делает регулярные выплаты с доходностью выше, чем по депозитам (на начало декабря средняя ставка по банковским вкладам от 12 месяцев составила 2,75% годовых в долл. США). Размер дивидендов разных предприятий можно посмотреть на Yahoo Finance и Investing.com.

Как украинскому инвестору купить американские акции

Freedom Finance Украина работает на основании лицензий на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность и входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), который открывает своим клиентам доступ к мировым фондовым рынкам.

Брокерское обслуживание выполняется на основании договора. После открытия счета в ценных бумагах инвестор получает возможность покупать и продавать через посредника акции корпораций США. У каждого клиента компании есть личный инвестиционный консультант, который помогает в вопросах вложения денег в финансовые инструменты.

При правильном выборе американской корпорации можно зарабатывать на разнице между покупкой и продажей акций и получении дивидендов. Но для этого нужно обратиться в инвестиционную компанию, которая даст рекомендации по вложению денег и поможет приобрести ценные бумаги.

Лицензия ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" на брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и депозитарную деятельность депозитарного учреждения - по ссылке на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Дата
27
декабря

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