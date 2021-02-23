Как оформить справку о доходах онлайн

Полученный ответ является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме. Фото: unsplash

Для получения сведений о своих доходах можно воспользоваться новым электронным сервисом.

При этом не нужно отдельно обращаться в органы ГНС, сообщают в Кабмине.

"Достаточно в Электронном кабинете подать запрос и получить ответ с нового сервиса под названием "Сведения из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов". Документ должен быть заверен квалифицированной электронной печатью ДПС", - говорится в сообщении.

Полученный ответ является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

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Проверить правовой статус подписи можно на официальном веб-сайте центрального удостоверяющего органа в разделе "Доверительные услуги" → "Проверить подпись" по ссылке.

В новом сервисе можно будет получить информацию о своих доходах за период с 1-го квартала 1998 года за любые 5 лет.

В прошлом году среди украинцев рос спрос на электронные деньги. Количество электронных кошельков увеличилась на 5 млн шт.