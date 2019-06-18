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вторник, 18 июня 2019 21:10

Как найти работу без опыта: советы рекрутеров

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Как найти работу без опыта: советы рекрутеров
Чтобы получить работу на старте карьеры, важно написать правильное резюме и составить к нему сопроводительное письмо. Фото: Бізнес-UA!

Работникам с опытом гораздо легче трудоустроиться, чем без него. В то же время сегодня есть множество вакансий, где готовы взять на работу человека без опыта.

Чтобы получить работу, надо подготовиться к собеседованию и расставить правильные акценты в резюме. Как это сделать пишет Work.ua.

Составьте список компаний в вашей сфере деятельности

Проанализируйте, где можно работать без опыта работы. На сайтах поиска работы можно найти вакансии, где работодатели готовы взять на работу сотрудников без опыта.

Создайте структурированное резюме

Подробно расскажите даже о минимальном опыте работы. Например, об участии в волонтерских проектах, стажировках, подработках. Вспомните о навыках, достижениях или наградах, которые получали. Вместе с тем не стоит приписывать себе того, чего нет.

Отправьте резюме и сопроводительное письмо во все компании из вашего списка

Обязательно прикрепите к резюме сопроводительное письмо. Там обоснуйте, почему хотите и заслуживаете получить работу. Докажите, что ваши знания, умения, личные качества и жизненный опыт делают вас идеальным кандидатом для этой должности.

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Покажите желание учиться и развиваться

На собеседовании объясните, что готовы учиться. Работодатели скорее предпочтут человека без опыта, который хочет развиваться, чем того, кто считает, что свое отучился. Кроме того, на собеседовании расскажите о своих достоинствах и недостатках, достижениях и планах на ближайшие 5 лет.

Попросите тестовое задание

Если работодатель сомневается, попросите его дать вам тестовое задание. Во-первых, продемонстрируете серьезность намерений. Во-вторых - сможете попробовать себя в деле.

При приеме на работу работодатели в первую очередь обращают внимание на личностные качества кандидата, опыт, умение системно мыслить. Анализируют, сможет ли работник научиться чему-то новому. Сертификаты о дополнительных курсах редко влияют на решение работодателей. Иногда компаниям легче за собственные деньги научить работника того, что необходимо для работы в них.

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