Как карантин повлиял на работу промышленных предприятий

Пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% крупных предприятий. Фото: pixabay.com

В течение карантина около 37% предприятий сократили производство и 21% полностью его остановили.

Пандемия коронавируса на начальных этапах не внесла существенных изменений в работу 41% промышленных предприятий. Там только внедрили дополнительные меры защиты сотрудников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра ресурсоэффективного и чистого производства, проведенного с 20 апреля по 8 мая среди 82 промышленных предприятий, пишет УНИАН.

Согласно его результатам, пандемия коронавируса не внесла изменений в работу 58% крупных предприятий. В то же время 59% средних предприятий сократили производство и 35% малых полностью его остановили.

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Во время карантина промышленные предприятия выделяли такие негативные факторы для работы:

- 67% назвали проблему транспортировки сотрудников,

- 59% - проблему дополнительных расходов на средства защиты для сотрудников,

- 59% - проблемы сбыта своей продукции.

Кроме этого, 45% предприятий заявили о готовности возобновить работу после карантина, но с определенными трудностями, и 32% - готовы сразу же начать рабочий процесс.

Согласно результатам опроса эффективной помощью для восстановления полноценной работы считают:

- 63% предприятий - снижение налогов;

- 59% - консультационную помощь для поиска новых рынков сбыта, каналов поставок;

- 39% - доступные кредиты и гранты.

80% предприятий не запускали дополнительное производство средств защиты от коронавируса. Только 11% опрошенных предприятий производили средства защиты для собственных нужд.

Опрос проводился среди 82 промышленных предприятий, 35% из которых - крупные предприятия, 33% - средние, 32% - малые. Больше всего среди респондентов машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий - 28%; производящих строительные материалы - 13%; химических - 11%; предприятий легкой промышленности - 11% и пищевой - 10%.

Промышленное производство потеряло в апреле сразу 12,8% по сравнению с мартом этого года и 16,2% - с апрелем 2019-го.