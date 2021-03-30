Как изменятся цены на овощи и фрукты в ближайшие дни

В прошлом году из-за увеличения предложения отечественного огурца его оптовая цена составляла около 20 грн. Фото: unsplash

Весной огурцы могут подешеветь, а капуста наберет в цене.

Такой прогноз озвучил эксперт плодоовощного рынка Александр Хорев в эфире "Украина 24".

По его словам, в прошлом году из-за увеличения предложения отечественного огурца его оптовая цена составляла около 20 грн. Он добавляет, что после потепления есть перспективы дойти до этой же отметки в апреле.

"Что касается рынка капусты урожая 2020 года, сейчас на рынке 2 цены. Много продукции низкого качества после переборки. Это остатки в хранилищах. Они стоят 1,8-2 гривны. Есть меньший процент качественной капусты, которая реализуется за 3,5-4 гривны. Именно на нее цены могут даже немного подняться, поскольку запасы сокращаются", - говорит эксперт.

Он объясняет, что на рынке также появились первые оптовые партии ранней капусты. Это сдерживает рост цен на прошлогоднюю продукцию.

"Когда в апреле мы увидим оптовые партии капусты нового урожая украинского производителя, поднимать цены на прошлогоднюю капусту будет сложно. Если цены на нее будут расти, то очень сдержанно", - добавил Александр Хорев.

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Председатель Ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка говорит, что на рынке фруктов возможные ценовые колебания.

"Мандарины на оптовом рынке стоят 60 гривен, апельсины - 50-55 гривен. Думаю, что эти фрукты не будут существенно дорожать. Ценовые колебания могут быть в пределах 10-15 процентов, что нормально для этой продукции. С декабря по апрель именно цитрусовые - доступный источник витаминов для потребителя. Когда начинают появляться свежие овощи, молодая капуста, редис, потребитель диверсифицирует свое потребление", - отметил эксперт.

В течение последней недели в Украине подорожали тепличные овощи - савойская и брюссельская капуста. Почти вдвое подскочила цена на лук-порей. Стоимость чеснока и имбиря также возросла.