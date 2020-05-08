Как изменился курс доллара и евро после длинных выходных

После выходных курс доллара не изменился. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 12 мая установил курс доллара на уровне 26,81 грн. Это столько же, сколько было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 18 коп. Стоит 29,09 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,93 грн. Продают по 27,02 грн.

За евро предлагают 28,96 грн. Продают по 29,07 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.