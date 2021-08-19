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четверг, 19 августа 2021 15:02

Как изменились цены топлива на АЗС - данные мониторинга

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Розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине 19 августа 2021-го по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  сСредние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 грн/л
сСредние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 грн/л

Автогаз подорожал на 1 коп.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,32 грн/л, на бензин А-95 - 30,22 грн/л, на дизельное топливо - 28,22 грн/л, на автогаз - 17,46 грн/л. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95.

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11 августа Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От них АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены бензина снизили с 26,86 грн/л до 26,67 грн/л. Для дизельного топлива снижены с 22,24 грн/л до 21,64 грн/л, сообщили в Минэкономики.

Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31 грн/л, дизельного топлива - 28,64 грн/л.

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