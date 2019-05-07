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вторник, 07 мая 2019 17:20

Как изменилась стоимость хлеба за год

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Как изменилась стоимость хлеба за год
Хлеб подорожал из-за роста стоимости муки, сахара, яиц, подсолнечного масла. Фото: day.kyiv.ua

С марта 2018-го по март 2019-го социальной белый хлеб подорожал на 30%. Цена черного выросла на 39%.

Хлеб подорожал из-за роста стоимости муки, сахара, яиц, подсолнечного масла. Кроме того, поднялись тарифы на энергоносители, передает Pro-Consulting.

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За первые 3 месяца текущего года производство хлеба в Украине составило 220 тыс. т. Это на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому способствовало снижение покупательной способности населения, подорожание хлебобулочных изделий, возникновение большого количества хлебопекарных предприятий малой мощности. Кроме того, повлияли сложные условия доставки хлеба в отдаленные населенные пункты.

Так, в Украине легально производят не более 30% хлебобулочных изделий. Остальные 70% производителей работают в тени.

В апреле социальные продукты подорожали на 87%. Стабильно дорожает хлеб. Пшеничный из муки первого сорта прибавилв цене 1,4%, ржаной - 1,3%, белый из муки высшего сорта - 1,2%, а батон - 1%.

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