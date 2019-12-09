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понедельник, 09 декабря 2019 21:10

Как эффективно сочетать несколько работ

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Как эффективно сочетать несколько работ
Чтобы успевать выполнять все рабочие задачи, придется работать при малейшей возможности. Фото: Дебет-Кредит

Каждый десятый работник имеет более одной работы.

Кто-то работает ради хобби, другим надо обеспечивать семью. В обоих случаях нужно уметь балансировать, чтобы не навредить ни одной работе и отношениям с родными, пишет The Point.

Помните о причинах

Не забывайте, почему решили загрузить себя несколькими работами. Поставьте перед собой цель, для чего работаете и собираете средства. Возможно деньги надо на крупную покупку, отдых с семьей. Для кого-то это возможность превратить хобби в бизнес. Если постоянно будете напоминать себе, почему работаете, будет легче удержаться и эмоционально не выгореть.

Расставляйте приоритеты

Если есть несколько работ, то времени на бытовые дела остается меньше. Научитесь делегировать обязанности. Определите, что для вас в приоритете, а что можно отложить на потом.

Продумайте график

Составьте план, сколько времени будете уделять каждой из работ. Если возможно, обсудите с руководством дистанционную работу или свободный график.

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Будьте как Юлий Цезарь

Чтобы успевать выполнять все рабочие задачи, придется работать при малейшей возможности. Например, пробки по дороге в офис можно использовать для продуктивной работы, а прогулку с собакой - для переговоров. Но не перегружайте себя, чтобы не пострадало качество работ.

Не забывайте об отдыхе

Отдых от работы и здоровый сон необходим каждому. Надо устраивать выходные для себя. В такие дни лучше не проверять рабочую почту, читать профессиональные новости. Время стоит провести с семьей, заняться тем, что приносит удовольствие. Это положительно повлияет на вашу производительность.

В Украине больше всего населения занято в торговле. В области работает 3 654 700 человек. В сельском хозяйстве насчитывается 2 937 600 работников, передает Госстат.

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