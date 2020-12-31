Как будут работать банки во время праздников

В течение новогодних праздников банки будут работать по измененному графику Фото: pexels.com

Национальный банк Украины определил порядок работы финансовых учреждений и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) во время праздников.

31 декабря до 13:00 через системы электронных платежей осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органов Государственной казначейской службы. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00, сообщает пресс служба НБУ.

График работы в январе 2021-го:

1 января банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января.

1-3 января участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями. В этот период депозитарий НБУ не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты.

4-6 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

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День работы банковской системы Украины переносится с пятницы - 8 января, на субботу - 16 января.

В период с 31 декабря до 4 января действует официальный курс гривни к иностранным валютам, рассчитан НБУ 30 декабря. 1-3 и 7-10 января банки могут осуществлять кассовые операции.

Банки должны обеспечить в этот период бесперебойную работу банкоматов, а также пополнять наличными для обслуживания клиентов.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. В декабре ее планируют повысить еще на 500 грн. Это ляжет бременем в основном на частного работодателя. Поскольку на сегодня 85% рабочих мест в Украине обеспечивают частные компании, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.