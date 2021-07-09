Как будут перечислять деньги на субсидии - объяснение Минсоцполитики

Все украинцы с мая будут получать субсидии только в денежной форме. До этого льготу давали наличными на карточки или по почте, а также в безденежной форме. Ощадбанк перечислял суммы коммунальщикам.

Минсоцполитики собрало типичные вопросы украинцев по субсидиям и дало на них ответы.

Автор: Елена Луценко Выплаты будут осуществляться только на счет заявителя

Документы на субсидию подавались в начале прошлого отопительного сезона. Средства перечислялись в Ощадбанк, который оплачивал коммунальные платежи. Надо заново все оформлять?

Да, нужно. Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период.

К апрелю получала безналичную субсидию. В июне подала заявление в Ощадбанк для перевода остатка субсидии за апрель на карточный счет. Когда можно будет получить эти средства?

Сейчас такое перечисление осуществляется для получателей, которые имеют открытые счета в Ощадбанке. Средства ближайшее время будут на банковском счете. Если получатель не имеет счета Ощадбанка, его следует открыть до декабря.

Ранее субсидия поступала на карту Приватбанка, с которой мы сами оплачивать коммунальные услуги. Надо сейчас возобновлять документы?

Вопрос о переназначении субсидии на следующий период будет рассматриваться автоматически без вашего обращения, поскольку вы получали ее к этому живыми деньгами. В таких случаях вопрос рассматривается без обращения граждан, получавших субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

Будет начислена пеня за май из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг, если виной тому задержка субсидии?

Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии.

Может внук на свой банковский счет получать субсидию, оформленную на бабушку?

Нет, выплаты идут только на счет заявителя.

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Когда заработает сайт получателей субсидий?

Реестр получателей субсидии, к которому есть доступ по ссылке , уже работает. Информация обновляется ежемесячно. В ближайшее время в него будут загружены данные о назначенных органами социальной защиты населения в июне текущего года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон с мая по сентябрь.

До мая субсидии в Украине получали почти 3 млн. домохозяйств, по данным Кабмина. На 2021 год на эту программу в госбюджете предусмотрено около 37 млн. ​​грн. В первом квартале выплатили 18,3 млрд. грн жилищных субсидий, сообщает Министерство социальной политики.