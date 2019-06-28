Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции

27 июня опубликовали постановление Кабмина № 535 от 15 мая 2019 года, о расширении перечня запрещенных товаров из России.

Изменения к предыдущему перечню товаров № 1147 от 30 декабря 2015 года, вступает в силу с 1 июля, сообщает Погляд.

К санкционных товаров входят такие вещи, как спички, одежда, трубы, транспортные средства, удобрения.

Фото: poglyad.tv

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Решений Кабмина от 15 мая о расширении перечня запрещенных к ввозу российских товаров приняли в ответ на постановление российского правительства. Там запретили экспортировать в Украину ряд товаров, в частности сырую нефть, парафин, нефтяной кокс, нефтяной битум и другой.