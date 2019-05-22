Гройсман заявил, что Кабмин выделил 32 млн на аудит "Укроборонпрома". Фото: из открытых источников.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 млн грн на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 млн грн для "Укроборонпрома" для того, чтобы "Укроборонпром" начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сказал премьер заседании правительства в среду, 22 мая.

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Также он добавил, что 22 мая, в парламент будет внесен проект закона относительно прозрачной работы Концерна во всех вопросах, касающихся военной тематики и закупок в этой сфере.

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