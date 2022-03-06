Кабмин ввел лицензирование на экспорт некоторых жизненно важных продуктов

Украина расширила перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Министерство экономики, на пять позиций: лицензированию теперь подлежит экспорт пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и растительного масла.

Лицензирование введено на экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи, код УКТ ВЭД 1001), кукурузы (1005), мяса кур домашних (0207 11 – 0207 14), яиц кур домашних (0407 2 (1512 11 91 00).

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Перечень продуктов на лицензирование

Соответствующее постановление №207, расширяющее перечень лицензирования и квотирования экспорта и импорта, подлежащего лицензированию в 2022 году, Кабинет Министров Украины принял на заседании в субботу 5 марта и опубликовал на своем сайте в воскресенье.

Правительство выделило 21,5 млрд грн на выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам из-за потери дохода или работы в результате боевых действий. На одного человека будет выделяться 6,5 тыс. грн.