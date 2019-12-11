Кабмин расформировал Государственную аудиторскую службу

По словам Гончарука надо установить современный и профессиональный финансовый контроль. Фото: 24tv.ua

На базе Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля.

Держаудитслужба передает по наследству свои имущество и функции и ее штат сократят на 30%, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм-канале.

"Офис финконтроля защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, чтобы Украина как государство была предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - целые программы деятельности правительства", - написал он.

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По словам Гончарука надо установить современный и профессиональный финансовый контроль.

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