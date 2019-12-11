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среда, 11 декабря 2019 14:13

Кабмин расформировал Государственную аудиторскую службу

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Кабмин расформировал Государственную аудиторскую службу
По словам Гончарука надо установить современный и профессиональный финансовый контроль. Фото: 24tv.ua

На базе Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля.

Держаудитслужба передает по наследству свои имущество и функции и ее штат сократят на 30%, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграмм-канале.

"Офис финконтроля защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, чтобы Украина как государство была предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - целые программы деятельности правительства", - написал он.

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По словам Гончарука надо установить современный и профессиональный финансовый контроль.

Когда человек задумывается о создании собственных сбережений, возникает сразу несколько вопросов. Хранить деньги в гривне или в валюте, как уберечь их от обесценивания, а может и приумножить.О преимуществах и недостатках различных методов пассивного дохода и предложения финансистов рассказали експерти.

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