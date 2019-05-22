Кабмин принял решение об отделении газотранспортной системы

Кабмин принял решение об отделении ГТС. Фото: Укртрансгаз

Кабмин утвердил решение об отделении газотранспортной системы Украины по модели ownership unbundling (OU).

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства принять изменения в постановление КМУ №496 по реализации модели "анбандлинга", предложенной на заседании Координационного совета 16 мая 2019. Модель базируется на принципе собственности (OU), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО "МГУ", - сообщила пресс-служба госкомпании "Магистральные газопроводы Украины".

Такая модель не требует дополнительных законодательных изменений. Не потребуется принятия закона о концессии, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator).

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Это решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка.

"Хотим отдельно отметить, успешная реализация постановления и проекта "анбандлинга" в целом зависит от тесного сотрудничества с НАК Нафтогаз для создания независимого оператора ГТС до 1 января 2020", - сообщили в госкомпании.

Газпром может прервать транзита газа через Украину в январе 2020 года, когда закончится срок действия действующего контракта. Учитывая это Укртрансгаз провел совещание диспетчеров.