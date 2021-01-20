Кабмин планирует повысить зарплаты бюджетникам

С 1 января 2021 года оклад работника увеличится до 2 670 грн. Фото: unsplash

Кабинет министров планирует повысить зарплаты работников бюджетных учреждений. С 1 января оклады вырастут на 20%, а с 1 декабря - еще на 8,3%.

Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине. Проект постановления содержится в повестке дня заседания правительства 20 января, пишет "РБК-Украина".

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С 1 января 2021 года оклад работника 1-го тарифного разряда увеличится до 2670 грн. А с 1 декабря - до 2893 грн. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет почти на 30%. Пока что должностной оклад такого работника составляет 2225 грн.

Как отмечается в пояснительной записке, с 1 сентября 2020-го соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда - 2225 грн - и минимальной заработной платой - 5 тис. грн - составляет 44,5%.

Госбюджет-2021 предусматривает повышение зарплат педагогам в среднем на 25,5%. Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн.