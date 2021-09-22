Кабмин отказался от услуг Лещенко в Укрзализныце

Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Их полномочия завершились 21 сентября. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

В наблюдательном совете Укрзализныци остается Адомас Азуолас Аудицкас. Его контракт истекает в июне 2022 года.

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Министерство инфраструктуры уже подало кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время. Также уже выбрано рекрутинговую компанию, которая будет проводить предварительный отбор и оценку независимых членов наблюдательного совета.

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В конце января Верховная Рада создала ВСК для оценки хоздеятельности УЗ и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах. В конце апреля ВСК назвала работу набсовета компании неудовлетворительной. Комиссия решила обратиться в Кабмин с требованием начать поиски новых членов набсовета.

В июне Кабмин продлил на три месяца полномочия членов набсовета УЗ, контракты с которыми закончились 19 июня.

Лещенко вошел в наблюдательный совет "Укрзализныци" в декабре 2019 года.