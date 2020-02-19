Кабмин будет штрафовать облэнерго, которые завышают цены на электричество

Кабмин будет штрафовать облэнерго за завышенные ценыpixabay.com

Кабмин увеличил штрафы для операторов систем распределения электроэнергии (как правило это облэнерго), которые часто злоупотребляют монопольным положением и завышают стоимость своих услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с заседания правительства в своем Telegram-канале.

"В Украине ОСР, то есть те самые "естественные монополии", часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности", – написал Гончарук.

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Кабмин решил ужесточить ответственность ОСР за такие действия, в частности путем повысив штрафы. "Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго", - отметил премьер-министр.

В Украине в ходе реформы рынка электроэнергии произошло разделение "традиционных" облэнерго на компании, которые управляют исключительно "материальной частью" – электросетями (это и есть операторы систем распределения, или же ОСР), и компании, которые оказывают саму услугу – поставку электроэнергии.