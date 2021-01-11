К какому курсу доллара готовиться украинцам: прогноз аналитика

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный в банках - около 28,1 - 28,3 грн, говорит старший аналитик Alpari Вадим Иосуб.

По его словам, с прошлого понедельника официальный курс доллара США вырос с 28,27 до 28,28 грн.

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По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 28,44 - 28,46 до 28,25 - 28,27.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,26 - 28,53 до 28,18 - 28,45. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0%", - отмечает эксперт.

Курс доллара в Украине 2021 года не будет осуществлять резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания. Такой прогноз озвучил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.