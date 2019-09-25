Из-за законопроекта №1210 Украина может недополучить 11,5 млрд грн. налогов

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький: "Принятие законопроекта №1210 в его нынешней редакции - это беспощадный удар по железорудной отрасли"

Принятие законопроекта №1210 в его нынешней редакции невыгодно государству.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии СМИ.

Документ предусматривает увеличение ренты за добычу железной руды в Украине в 4 раза, отметил он. "По нашим подсчетам, горняки заплатят дополнительно 8,5 млрд грн. (в год)", – сказал глава ФМУ.

Такой резкий рост рентных платежей приведет к сокращению объемов добычи руды, а, значит, уменьшению прибыли железорудных комбинатов, падению объемов железнодорожных перевозок и перевалки грузов в морских портах Украины, пояснил Беленький.

Кроме того, сворачивание добычи руды означает сокращение численности трудовых коллективов – государство при этом также теряет поступления от налога на доходы физлиц, единого соцвзноса и т.д.

"Поэтому, повышая рентную плату за добычу железной руды, государство суммарно теряет 11,5 млрд грн. других налоговых поступлений", – подчеркнул глава Федерации металлургов Украины.

По его мнению, принятие законопроекта №1210 в его нынешней редакции недопустимо. "Это беспощадный удар по железорудной отрасли и по экономике Украины", – резюмировал Беленький.