Из-за угрозы вторжения РФ в мире возрастут цены на продовольствие

Агрессия РФ заставит покупателей искать альтернативные источники поставки продовольствия. Фото: unsplash

Угроза вторжения российских войск в Украину, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и масла искать альтернативных поставщиков. Это приведет к росту мировых цен на продовольствие, ожидают аналитики и трейдеры.

Об этом пишет Reuters.

"Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства Россией и Украиной, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие", - отмечает издание.

На Украину и РФ приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% мировых поставок кукурузы и 80% мирового экспорта подсолнечного масла.

Поэтому трейдеры озабочены тем, что любое военное вмешательство может спровоцировать борьбу импортеров за замену поставок из региона.

"Покупатели на Ближнем Востоке и Африке будут искать альтернативные источники", - считают опрошенные Reuters эксперты.

В 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник, кукуруза достигла семимесячного максимума, соевые бобы также выросли в цене.

По сравнению с минимумами 2021-го все три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40%.

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Трейдеры говорят, что усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка войны приведет к длительным задержкам.

"Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место", - сказал один из сингапурских трейдеров.

По итогам 2021 года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент ВВП среди всех секторов экономики – более 10%. На агропродовольственную продукцию приходится самый большой процент в общем экспорте Украины - около 41% в год. "20 лет назад Украина кормила только 40 млн человек в мире. Сегодня же наш вклад эквивалентен питанию около 400 млн человек. Наша стратегия развития до 2030-го предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд. населения мира", - считает министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.