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четверг, 05 августа 2021 17:30

Из-за тысяч жалоб от заробитчан закрыли 16 компаний по трудоустройству

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С начала года Минэкономики аннулировало 16 лицензий компаний по трудоустройству за рубежом. На деятельность фирм поступило тысячи жалоб от украинцев, которые устраивались на работу за границей, сообщает 5.ua.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  1 млн. украинцев работают в Польше полулегально
1 млн. украинцев работают в Польше полулегально

Сейчас в Польше около 1 млн. украинцев работают полулегально.

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"Граждане, которые не имеют официального трудоустройства, имеют сознательно понимать, что все риски ложатся на них. Поскольку человек не защищен ни социально, ни медицински - никакой защиты нет", - рассказал управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству трудовых мигрантов. Большинство работает нелегально.

Больше всего трудоспособного населения, работающего за границей, украинцы. Об этом рассказал министр экономики Алексей Любченко во время форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

Количество украинских трудовых мигрантов в 2020 году достигло 3 млн человек.

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