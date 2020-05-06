Из-за карантина рискуем получить голодомор - мнение эксперта

В Украине делают ошибку - изолируют здоровых людей. Фото: pixabay.com

Из-за длительного карантина экономика Украины оказалась в затруднительном положении. Больше всего пострадают торговля, производство, сфера услуг и сельское хозяйство. Сложная ситуация и в банковской сфере.

Об этом Gazeta.ua рассказал финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Сомневаюсь, что карантин быстро закончится. Те послабления, что нам готовят, - незначительные. Мы видим проблемы из-за карантина преимущественно в торговле. Но забываем, что остановилось производство, потому что не имели права заниматься логистикой, подвозить сотрудников. Коллективы не могли нормально работать, потому что ограничены санитарными нормами. Пострадает банковская сфера. Финансовые учреждения не выдают кредитов, а значит - могут не принимать депозитов. Беда со сферами услуг и общественного питания. Уже сейчас 40 процентов кафе обанкротились. Выходит из-под контроля ситуация с сельским хозяйством. Сорвали графики посевной, негде купить удобрения. Фермеры обанкротились на ранних овощах, потому что их просто выбрасывали. Теперь нет денег отдать кредиты, которые брали на выращивание. Кроме того, мы можем остаться без поздних овощей - их просто не сеяли. Такая ситуация с зерновыми культурами. Из-за карантина рискуем получить голодомор, как в 1933 году", - говорит Лупоносов.

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Из-за карантина государство потеряло немало источников доходов. Придется искать новые варианты, чтобы вернуть деньги.

"Деньги на социальные выплаты у государства будут. Вопрос, откуда возьмут. Если это будет эмиссия, это беда. Украину ждут инфляция и девальвация. Других доходов нет. Инвестиций от работников из-за граници не будет, бизнес стоит. МВФ помогать не хочет, по мнению дипломатов, у нас к власти пришли коррупционеры. К сожалению, в Украине делают ошибку - изолируют здоровых людей, а не больных. Надо наоборот. Рассчитайте сколько украинцев заразились, посадите на обсервацию и дайте другим работать и зарабатывать деньги. Иначе пандемия будет длиться годами", - указывает эксперт.

Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии Covid-19. Как отмечается, послы стран - членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.