Из-за бездействия Торгово-промышленной палаты, объемы украинского экспорта сократились вдвое – эксперт

Политэксперт Владислав Дзивидзинський: "Особых достижений в работе руководства Торгово-промышленной палаты Украины за 5 лет нет". Фото: Инполит

В 2015 году новоизбранное руководство Торгово-промышленной палаты Украины заявило о планах – увеличить объем украинского экспорта вдвое, создать в стране современную систему поддержки экспортеров и условия для развития туризма. Однако, за 5 лет ни одна из поставленных целей не была достигнута, а большинство дорогостоящих поездок руководства ТППУ за границу не принесли никакого результата.

Об этом 13 декабря написал на странице в Facebook политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

По словам эксперта, 5 лет – достаточно, чтобы оценить работу руководства Торгово-промышленной палаты Украины. Однако, он считает, что особых достижений у структуры нет.

"В Украине работает целых 13 Центров поддержки экспорта отечественных предприятий. Впрочем, как связаться и в чем заключается функционал указанных структур – можно только догадываться. Подробная информации об их работе на сайте ТППУ отсутствует. Также, за границей работает около 30 украинских торговых представителей, но кто они и на основании чего получили эту должность – опять неизвестно. Открытого конкурса для занятия этой вакансии, судя во всему, также нет. Популяризация в мире бренда "Made in Ukraine" закончилась на уровне частных инициатив, хотя топ-менеджмент ТППУ совершил не одну поездку за границу за счет украинских налогоплательщиков", – заявил Владислав Дзивидзинский.

Политический эксперт также добавил, что нынешнее руководство Торгово-промышленной палаты Украины не добилось видимых успехов в вопросах развития туризма и снижения или снятия административных, торговых, фискальных и других ограничений для отечественных товаров и услуг.

"Пока отечественные экспортеры ждали действий, поддержки, результата, руководство ТПП самоустранилось от своих прямых обязанностей – в разгар экономического кризиса и войны. Вместо налаживания реальных деловых связей и поиска новых возможностей для экспорта украинских товаров, они активно занимались популизмом. В итоге, в стране экспорт в период с 2013 г. по 2016 г. рухнул больше, чем вдвое: с 90 млрд. долларов до 40 млрд долларов. Это – один из главных показателей их "эффективности" за 5 лет", – подчеркнул он.

Владислав Дзивидзинский считает, что для эффективной работы Торгово-промышленная палата Украины нуждается в реформировании внутренней структуры и смене руководства. Отметим, что нынешним президентом ТППУ с 2015 года является Геннадий Чижов.