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вторник, 22 февраля 2022 17:00

Из-за агрессии России быстро дорожает золото

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Из-за агрессии России быстро дорожает золото
Драгметаллы дорожают из-за ввода войск РФ в ОРДЛО. Фото:pixabay.com

Цена на золото во вторник поднялась до максимума с июня 2021 - до $1909 за унцию.

Драгоценные металлы дорожают из-за ввода российских войск на неподконтрольную территорию Украины. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на золото в США выросли на 0,7% с начала торговой сессии - до $1913,8 за унцию.

"Поскольку ситуация в Восточной Европе ухудшается с каждым днем, сейчас очень мало причин для негативного отношения к золоту", – считает Джеффри Галли, старший рыночный аналитик финансовой компании Oanda.

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"Ситуация будет усиливаться массивными санкциями Запада в отношении России, если они вступят в силу", - подчеркнул он.

По прогнозам аналитиков, рост цены может остановиться на уровне $1920-$1940 за унцию.

Цена на серебро во вторник выросла на 0,7% - до $24,11 за унцию. Подорожали также другие драгоценные металлы – платина и палладий.

Основная цель покупки золота – сохранение сбережений. Использование этого металла в промышленности не столь масштабно, чтобы его стоимость подталкивала другие сегменты к росту цен. В отличие от стали, платины, серебра, которые более активно используются в промышленности.

Депозиты в сплавах нацелены не на процентный доход, а на рост цены сплава.

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22
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