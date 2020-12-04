Итоги черной пятницы: украинцы установили рекорд покупок в рассрочку

За неделю объем продаж товаров в кредит вырос втрое. Фото: unsplash

Украинская черная пятница установила новый рекорд покупки товаров в рассрочку - трехкратное превышение среднесуточных показателей.

При этом, общий объем покупок, оплаченных картами, за неделю распродаж увеличился лишь на 13%, сообщают в пресс-службе Приватбанка.

По данным государственного банка, за неделю объем продаж товаров в кредит вырос втрое, по сравнению с показателями предыдущей недели. Он достиг 485 млн грн.

Рекордный рост - в 4 раза - обеспечила онлайн-рассрочка в интернет-магазинах. За неделю клиенты Приватбанка купили в онлайн-кредит товаров на 180 млн грн. Большую часть покупок в интернете в рассрочку осуществили именно в черную пятницу - на 50,4 млн грн.

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Объемы продаж в рассрочку в офлайн магазинах выросли почти втрое до 205 млн грн, причем 23 ноября клиенты банка закупились в рассрочку на 88 млн грн.

"Если в начале недели распродаж доминировали покупки в интернете, то уже в четверг и пятницу "живые" магазины вернули себе лидерство по объемам оплат", - отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов.

По итогам недели распродаж пользователи карт Приватбанка оплатили по безналично 34 млн покупок на сумму более 8 млрд грн. По информации банка, 23 ноября оборот в сети торговых терминалов вырос до 1,7 млрд грн. За сутки массовых распродаж наибольший рост оплат картами зафиксирован в продовольственных магазинах - до 632 млн грн и магазинах электроники - 358 млн грн.

27 ноября во всем мире прошли массовые распродажи - черная пятница. Традиция устраивать их в последнюю пятницу ноября пришли из США. В Украине магазины проводят черную пятницу с 2013-го.