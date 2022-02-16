Исследование украинского Big Data инженера вызвало интерес ведущих европейских медиа

Под статьями в европейских медиа о России более 60% комментариев могут составлять выгодные для Кремля нарративы. Фото: pixabay.com

Одно из ведущих немецких изданий Der Spiegel опубликовало статью, где использовало исследование, проведенное украинским специалистом по анализу российской пропаганды Анатолием Шарой.

Об этом сообщает dou.

Анатолий Шара - аналитик Big Data, Machine Learning инженер. А вне основной работы в ИТ-индустрии - специалист по анализу российской пропаганды, распространяемой с помощью ферм троллей и ботов.

В течение более трех лет он анализирует массивы данных из сотен тысяч комментариев в информационном поле разных европейских стран.

Аналитик обнаружил, что под статьями в европейских медиа, касающихся ключевых для России вопросов, более 60% комментариев могут представлять выгодные для Кремля нарративы. А их стиль написания очевидно указывает на "троллевую" природу.

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Der Spiegel недавно опубликовало статью, где использовало исследование, проведенное Анатолием и его коллегой Дмитрием Будашным.

В исследовании говорилось, как пророссийская партия "Альтернатива для Германии" использует российские фабрики троллей для собственной популяризации в социальной сети Facebook.

После этого об исследованиях украинцев написали ведущие медиа Италии и Финляндии. А сейчас готовятся публикации в Польше и Чехии.

В декабре прошлого года СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды.

В группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.

Чтобы вызвать большее доверие у людей, администраторы ботофермы верифицировали аккаунты через поддельные документы.